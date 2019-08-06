Новая редакция закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», которая вступила в силу с 1 июля 2019 года, предусматривает обязательное указание заказчиком при проведении процедур закупок ориентировочной стоимости закупаемого предмета. Согласно постановлению МАРТ (№35 от 12.04.2019), это может быть сделано тремя способами: проектно-сметным, затратным и изучения конъюнктуры рынка. При этом проектно-сметный и затратный способы применяются лишь в отдельных определенных законодательством случаях, а способ изучения конъюнктуры рынка является приоритетным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, чтобы изучить конъюнктуру рынка, необходимо провести маркетинговые исследования. Выполнить исследование предприятие может самостоятельно, опираясь на штатного маркетолога или того специалиста, кто выполняет схожие функции (специалиста по закупкам, снабжению, продажам). Он может использовать данные о результатах госзакупок, цены потенциальных поставщиков, прейскуранты, данные статистической отчетности, а также результаты изучения рынка при условии указания в таких результатах используемой методологии расчета цен, иные источники информации.

Процесс трудоемкий, особенно при наличии широкого перечня закупаемой продукции. И, если предприятие стремится к экономии бюджета (времени и иных ресурсов), то необходимо, чтобы ориентировочная стоимость была изначально выставлена правильно. А это значит, что изучение конъюнктуры рынка лучше доверить профессионалам.

Консалтинговые центры, работая с маркетинговыми исследованиями, применяют, прежде всего, профессиональные базы данных. В качестве источников информации используются сведения, предоставляемые производителями и поставщиками различных стран мира. Базы данных содержат не только информацию о ценах, складывающихся по результатам проведения процедур закупок, осуществляемых за счет различных источников финансирования, но и данные государственной статистической отчетности, а также прочие источники информации, включая закрытые.

В результате заказчику представляется готовый отчет, содержащий сведения об ориентировочной стоимости предмета закупки, методология расчета ориентировочной стоимости, а также документы, подтверждающие исходные данные, использованные для расчетов.

«Опыт Национального центра маркетинга МИД Беларуси, накопленный многими годами практики, показывает, что профессионально выполненные работы по предварительному исследованию рынка могут быть использованы заказчиками не только в качестве обоснования ориентировочной стоимости предмета закупки, но и для последующего проведения процедуры закупки из одного источника», – отметили в НЦМиКЦ.