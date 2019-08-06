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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОТОК ЛЕГКОВЫХ АВТО В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9%
12:37 06.08.2019
За 1-е полугодие 2019 года через границу в регионе деятельности Витебской таможни пересекли границу более 107 тыс. грузовых автомобилей, более 2,8 тыс. автобусов и 450 тыс. физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, поток легковых автомобилей увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – перемещено почти 130 тыс. авто.
В отчетном периоде сотрудниками Витебской таможни заведено около 2 тыс. дел об административных правонарушениях. Количество выявленных правонарушений почти на 30% превышает аналогичный период 2018 года.
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