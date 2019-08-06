За 1-е полугодие 2019 года через границу в регионе деятельности Витебской таможни пересекли границу более 107 тыс. грузовых автомобилей, более 2,8 тыс. автобусов и 450 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, поток легковых автомобилей увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – перемещено почти 130 тыс. авто.

В отчетном периоде сотрудниками Витебской таможни заведено около 2 тыс. дел об административных правонарушениях. Количество выявленных правонарушений почти на 30% превышает аналогичный период 2018 года.