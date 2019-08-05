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ЭКОНОМИКА РБ


ПВТ ПРЕДЛАГАЕТ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС «SCRATCH 3.0 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
12:07 06.08.2019

ПВТ предлагает в помощь учителям бесплатный онлайн-курс «Scratch 3.0 для начинающих».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, главными преимуществами языка Scratch являются его доступность и наглядность. Даже младшие школьники на первом занятии уже могут создавать свою первую анимированную историю, а учащиеся 5-6-х классов - простую компьютерную игру.

Кроме того, Scratch можно использовать для визуализации явлений, законов, различных моделей при изучении математики, биологии, географии, физики и других предметов. В первую очередь этот курс будет интересен учителям начальной школы и учителям-предметникам, не знакомым с программированием, но желающим приобрести необходимые навыки для использования ИТ на своих уроках, а также учителям, планирующим проведение факультативных занятий по Scratch в новом 2019/2020 учебном году.

Программа курса включает 12 занятий, разделенных на пять учебных модулей. Каждый из них завершается выполнением теста для самоконтроля. Структура и материалы курса разработаны таким образом, чтобы слушатели могли самостоятельно освоить базовые понятия и получить первичные навыки программирования в среде Scratch. Завершается курс творческим заданием, в процессе выполнения которого выпускники самостоятельно создают свою первую компьютерную игру на Scratch. Участники, успешно сдавшие тесты и финальное творческое задание, получат электронный сертификат. Для педагогов, планирующих вести факультативные занятия и кружки в учреждениях образования, будет открыт доступ к учебно-методическим материалам белорусского сообщества Scratch (календарно-тематическое планирование, планы-конспекты факультативных занятий, презентации к урокам, учебные проекты, раздаточный материал). Для регистрации на курс нужно перейти по ссылке на сайте ПВТ.

Онлайн-курс "Scratch 3.0 для начинающих отличает грамотное сочетание теории и практики, он изложен доступным языком и имеет практическую направленность.
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