ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТЕРОВ АЛКОГОЛЯ В 2020 ГОДУ
11:53 06.08.2019

Постоянно действующая межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, объявила открытый конкурс на определение импортеров алкоголя с правом его ввоза в Беларусь в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, речь идет об импорте шампанского и игристых вин; виноградных натуральных вин, включая крепленые (выдержанные, марочные, коллекционные, с защищенным наименованием по происхождению, с защищенным географическим указанием); вермутов и прочих виноградных натуральных вин с добавлением растительных или ароматических веществ; сидра, сакэ; коньяков, приготовленных из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет; виски; рома; джина; водки; ликеров; арманьяка; кальвадоса, выдержанного, находившегося в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить конкурсные предложения межведомственной комиссии в МАРТ. Документы принимаются по 6 сентября 2019 г. включительно.

Конкурсное предложение должно включать перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса намерен ввозить в Беларусь, с указанием планируемых объемов ее ввоза.

В соответствии с пунктом 21 Положения о проведении конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, утвержденного декретом №3 от 29 февраля 2008 г., победители конкурса обязаны возместить затраты на организацию и проведение конкурса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2019
валюта курс
EUR 2.2899
USD 2.0563
RUB 3.1638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2899 +0.0103
USD 2.0563 +0.001
RUB 3.1638 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3000 2.3000
USD 2.0550 2.0600
RUB 3.1450 3.1600
подробнее

Конвертация в банках
на 06.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 72.8200 73.5000
USD/RUB 65.1000 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте