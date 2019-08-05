Постоянно действующая межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, объявила открытый конкурс на определение импортеров алкоголя с правом его ввоза в Беларусь в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, речь идет об импорте шампанского и игристых вин; виноградных натуральных вин, включая крепленые (выдержанные, марочные, коллекционные, с защищенным наименованием по происхождению, с защищенным географическим указанием); вермутов и прочих виноградных натуральных вин с добавлением растительных или ароматических веществ; сидра, сакэ; коньяков, приготовленных из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет; виски; рома; джина; водки; ликеров; арманьяка; кальвадоса, выдержанного, находившегося в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить конкурсные предложения межведомственной комиссии в МАРТ. Документы принимаются по 6 сентября 2019 г. включительно.

Конкурсное предложение должно включать перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса намерен ввозить в Беларусь, с указанием планируемых объемов ее ввоза.

В соответствии с пунктом 21 Положения о проведении конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, утвержденного декретом №3 от 29 февраля 2008 г., победители конкурса обязаны возместить затраты на организацию и проведение конкурса.