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ЭКОНОМИКА РБ
АНДРЕЙ ГАЕВ НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЕЛРЕСУРСЫ»
11:50 06.08.2019
Совет министров назначил председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева представителем государства в органах управления ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы». Об этом говорится в постановлении Совмина №509 от 1 августа 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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