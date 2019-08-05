Совет министров назначил председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева представителем государства в органах управления ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы». Об этом говорится в постановлении Совмина №509 от 1 августа 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.