|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 21-22 АВГУСТА ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
11:38 06.08.2019
Национальное агентство по туризму 21-22 августа 2019 года проводит выездной образовательный семинар по Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, цель семинара – показ историко-культурных достопримечательностей, а также промышленных предприятий готовых к сотрудничеству с туристическими компаниями.
В первый день участники семинара посетят Осиповичскую ГЭС, а также стеклозавод Елизово, далее маршрут пройдет через Бобруйск, где будет организована экскурсия по уникальному пивному заводу «Бобруйский бровар».
Следующим пунктом маршрута станет Быхов и д. Барколабово, где участники семинара смогут прикоснуться к легендарной святыне Барколабовской иконе Божьей Матери.
Во второй день семинара запланировано посещение ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Булочно-кондитерская компания "Домочай", где пройдет круглый стол по вопросам развития туризма в регионах. После обеда для участников мероприятия будет организована обзорная экскурсия по Могилеву.
Заявки на участие в семинаре необходимо присылать в электронном виде на до 15 августа включительно с пометкой "Могилев семинар".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2019
Курсы в банках
на 06.08.2019
Конвертация в банках
на 06.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте