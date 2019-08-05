Национальное агентство по туризму 21-22 августа 2019 года проводит выездной образовательный семинар по Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, цель семинара – показ историко-культурных достопримечательностей, а также промышленных предприятий готовых к сотрудничеству с туристическими компаниями.

В первый день участники семинара посетят Осиповичскую ГЭС, а также стеклозавод Елизово, далее маршрут пройдет через Бобруйск, где будет организована экскурсия по уникальному пивному заводу «Бобруйский бровар».

Следующим пунктом маршрута станет Быхов и д. Барколабово, где участники семинара смогут прикоснуться к легендарной святыне Барколабовской иконе Божьей Матери.

Во второй день семинара запланировано посещение ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Булочно-кондитерская компания "Домочай", где пройдет круглый стол по вопросам развития туризма в регионах. После обеда для участников мероприятия будет организована обзорная экскурсия по Могилеву.

Заявки на участие в семинаре необходимо присылать в электронном виде на до 15 августа включительно с пометкой "Могилев семинар".