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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ МАРТ СНИЗИЛ НА 47% СУММУ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
11:12 06.08.2019

В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси за январь-июнь 2019 года рассмотрело 264 обращения субъектов хозяйствования (на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрены материалы по 94 заявлениям о нарушении антимонопольного законодательства, что на 32 заявления больше, чем в первом полугодии 2018 года (прирост на 52%), в результате установлены 15 фактов наличия нарушения и 57 фактов отсутствия нарушения закона от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Кроме того, 24 материала направлены на доработку.

Из 15 установленных фактов наличия нарушения антимонопольного законодательства 1 факт касается нарушения антимонопольного требования к закупкам товаров, 1 – запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, 1 – запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, 2 – запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия государственных органов, 10 – запрета на недобросовестную конкуренцию.

По результатам проведенных антимонопольных расследований в первом полугодии 2019 года составлено 13 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, выданы 1 предостережение и 13 предупреждений (за первое полугодие 2018 года – 31 протокол, 14 предписаний, 8 информационных писем), сумма штрафных санкций составила 28073 руб. (что на 47% меньше по сравнению с первым полугодием 2018 года).

Специалисты МАРТ за январь-июнь 2019 года провели анализ 43 товарных рынков (на 30% больше, чем в первом полугодии 2018 года). В результате в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 148 хозяйствующих субъектов (из них 5 – на республиканском и 143 – на местном уровнях), исключено – 98 (1 – на республиканском и 97 – на местном уровне) (за первое полугодие 2018 года – включено 153 хозяйствующих субъекта, исключен – 31).

В Государственный реестр субъектов естественных монополий в январе-июне 2019 года изменения не вносились (за первое полугодие 2018 года – включено 3 хозяйствующих субъекта, исключено – 6).

Соглашения с юридическими лицами, занимающими доминирующее положение на товарных рынках, которыми определены обязательные условия, исключающие монополистическую деятельность этого субъекта, а также пределы изменения цен (тарифов) на его услуги в январе-июне 2019 года не заключались (в первом полугодии 2018 года было заключено 4 таких соглашения).
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