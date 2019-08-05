Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома планирует с 12 августа начать обучение безработных граждан по образовательной программе подготовки профессии «кладовщик (автоматизация складского учета в программе 1С:Предприятие)», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, обучение бесплатное, будет вестись на базе учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», филиала «Индустриально-педагогический колледж». Оно позволит изучить номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных ценностей, их свойства и назначение; положения о приемке и поставках товаров; правила ведения складского хозяйства; использование программы «1С:Предприятие» для автоматизации складского учета и многое другое.

На время обучения назначается стипендия. По окончании выдается документ установленного образца с присвоением квалификации и разряда.

Пройти обучение могут граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в службе занятости Минска.