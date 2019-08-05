В целом по республике в сопоставимых условиях затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг снижены на 5,8% при плане 5%, сообщает Портал коммунальной грамотности населения.

По предварительным итогам, экономия за первое полугодие составила в денежном выражении 38,05 млн руб., или 108,4% от задания.

Внедрение энергосберегающих технологий позволило сэкономить 10,96 млн руб., снижение технологических потерь тепловой энергии и воды – 4,93 млн руб., снижение накладных расходов – 1,91 млн руб. В числе эффективных мер можно назвать оптимизацию численности, снижение начисленной амортизации и др. За счет грамотной и четкой организации производства за полгода сэкономлено 15,17 млн руб. Выполнение показателя по снижению затрат выполнено в целом по всем видам услуг и по всем регионам.

«Сегодня речь идет не о локальных успехах на отдельно взятых направлениях, а о создании условий для динамичного развития отрасли и необратимости положительной динамики. Подобная стабильность возможна только при правильном разграничении компетенций, соблюдении принятых правил и уважении к законам экономики. Необходимые средства для реализации идей есть, определены заказчики и исполнители, а все остальное зависит от того, насколько ответственно каждый исполняет свои непосредственные обязанности. Современная ситуация в отрасли характеризуется постоянной сменой лидеров, и это еще раз подтверждает огромную роль своевременного принятия грамотных управленческих решений на местах», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов.

В 2019 г. предусмотрена замена 649,2 км тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации. На данные цели из бюджета выделяется 59 млн руб. Планомерная работа по замене сетей позволила снизить потери тепловой энергии по итогам полугодия до 10% при установленном задании на 2019 г. 11%. Превышение предельного уровня потерь не допущено ни в одной из областей.

На замену сетей водоснабжения и водоотведения в текущем году предусмотрено финансирование в размере 21 млн руб., что превышает фактическое исполнение 2018 г. в 1,4 раза.