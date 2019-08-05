Доходы Белорусской железной дороги (БЖД) по основным видам деятельности за 6 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,1% и составили 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил начальник дороги Владимир Морозов.

«Однако этого оказалось недостаточно с учетом расходов по реализации всех намеченных планов», - отметил руководитель отрасли.

По его словам, в целом за полугодие перевезено 72 млн тонн грузов и 39 млн пассажиров, грузооборот составил более 24 млрд тонно-км, погрузка достигла 42,4 млн тонн, пассажирооборот превысил 3 млрд пасс-км.

Последовательно была продолжена работа по реализации ряда инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, обновлением подвижного состава, повышением эффективности пассажирских и грузовых перевозок.

Только за первое полугодие текущего года на реализацию инфраструктурных проектов направлено 83 млн рублей, приобретение подвижного состава — почти 171 млн рублей, оборудования — порядка 13 млн рублей, модернизацию и проектные работы — более 8 млн рублей. На ремонт пути освоено более 68 млн рублей. Всего в 2019 году всеми видами ремонта планируется отремонтировать более 422 км пути.

Инвестиции в обновление подвижного состава позволили в 2018 и первом полугодии 2019 года приобрести почти 1400 грузовых и 50 пассажирских вагонов.

Дорога активно продолжает работу по электрификации новых участков железнодорожных линий и развитию инфраструктуры грузовых терминалов, что способствует увеличению пропускной способности дороги и транзитной привлекательности Беларуси.

Продолжается внедрение в перевозочный процесс автоматизированной системы «Электронная перевозка». Сегодня БЖД уже работает по электронным перевозочным документам с железнодорожными компаниями России, Литвы и Латвии.

Белорусская железная дорога активно участвует в осуществлении ряда международных проектов по реализации контейнерных перевозок по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. За 1 полугодие 2019 года в сообщении Китай-Европа-Китай перевезено уже почти 150 тысяч контейнеров. По прогнозам, в 2025 году между Евросоюзом и Китаем через Беларусь будет перевозиться порядка 500 тысяч контейнеров.

Также уделялось внимание развитию пассажирского комплекса. В том числе совершенствованию технологии реализации проездных документов, и как результат — за шесть месяцев текущего года на сайте Белорусской железной дороги оформлено более 1,4 млн электронных билетов, что составляет 24,1% от общего количества билетов, оформленных через АСУ «Экспресс» в билетных кассах Белорусской железной дороги.

За первое полугодие 2019 года увеличены объемы перевозок пассажиров с Литвой, Латвией, Болгарией, Чехией и Германией. Так, в сообщении с Литвой объем перевозок увеличен на 16,2%, с Латвией — на 20,5%, Болгарией — на 25%, Германией — практически в 2 раза, Чехией — в 3,7 раза.

В центре внимания Белорусской железной дороги и вопросы охраны труда. За первое полугодие 2019 года улучшены условия труда на 92 рабочих местах, количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда снизилось на 504. Всего на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда направлено 1,4 млн рублей.