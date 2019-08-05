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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ОТ ИННОВАЦИИ ДО ПРОИЗВОДСТВА» ПРОЙДЕТ 18 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
18:22 05.08.2019
Ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства» состоится 18 сентября в рамках деловой программы Белорусского промышленно-инвестиционного форума – 2019.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, тематика ярмарки – инновационные разработки для промышленности.
Цель проведения ярмарки – содействие коммерциализации инновационных разработок в области промышленности и интенсификации связей между наукой и промышленным производством.
Ярмарка проводится в формате презентации инновационных разработок производителями научно-технической и инновационной продукции перед представителями потенциальных заказчиков.
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