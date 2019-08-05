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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПУНКТА ПРОПУСКА «КАМЕННЫЙ ЛОГ» ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ УВЕЛИЧИТСЯ В ТРИ РАЗА – ГТК
18:11 05.08.2019
Пропускная способность пункта пропуска «Каменный Лог» увеличится в три раза. Если сегодня она составляет 2 тыс. автомобилей, то после предстоящей с 2020 года реконструкции она составит 6 тыс. – 3,5 тыс. легковых, 2,4 тыс. грузовых, 100 автобусов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, работы по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог» планируется осуществить за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.
В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов – по 16 в каждом направлении. В зависимости от количества транспортных средств на въезд или выезд из страны, число каналов можно будет изменять по направлениям движения. Эта система позволит сделать работу пункта пропуска более удобной.
В соответствии с заданием на проектирование реконструкцию автодорожного пункта пропуска «Каменный Лог» планируется осуществлять в три очереди строительства, без закрытия его на период реконструкции.
Значительно ускорить проведение таможенного контроля позволит установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса вместо имеющегося сейчас мобильного. Кроме того, на территории республиканского пункта таможенного оформления будет внедрена технология автоматизированного электронного распределения автомобилей по стояночным местам.
Во время реконструкции «Каменного Лога» нагрузка и транспортные потоки будут перераспределены на другие пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовской границе.
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