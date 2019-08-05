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ЭКОНОМИКА РБ


КВАДРАТНЫЙ МЕТР НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛ НА $40
17:43 05.08.2019

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на минувшей неделе, c 29 июля по 5 августа 2019 года, на 0,3% и в очередной раз обновил годовой максимум, который теперь составляет 1356 $/м2. Всего с начала года квадратный метр на «вторичке» подорожал на $ 40, сообщает информационно-аналитический центр Realt.by.

Объем предложения квартир по итогам недели остался на прежнем уровне, в общей структуре выросла доля 1-комнатных квартир, «трешек», напротив, стало меньше. Нынешний уровень предложения очень близок к прошлогоднему показателю6 на данный момент рост числа выставленных на продажу квартир в годовом выражении составляет всего 1,3%.

Рост среднего ценового уровня наблюдался у 1-комнатных и 3-комнатных квартир, снижение — у квартир с четырьмя комнатами. По итогам последнего месяца наиболее ощутимый рост цен зафиксирован у «двушек» (+1,5%).

В четырех районах по итогам недели вырос средний уровень цен на квартиры. В Партизанском рост составил 0,9%, в Советском 0,4%, в Первомайском 0,3%, а в Центральном — 0,1%. Динамика в Центральном район оказалась положительной впервые за последние 5 недель.

Снизились цены на квартиры в Ленинском, Московском и Фрунзенском районах, в Октябрьском и Заводском динамика была нулевой.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 780 $/м2 (-0,1%), Витебск — 608 $/м2 (+1,4%), Гомель — 615 $/м2 (+0,5%), Гродно — 705 $/м2 (+1%), Могилев — 615 $/м2 (+0,3%).
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