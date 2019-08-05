По оперативным данным ГПО «Белтопгаз», на 1 августа 2019 года валовой надой молока в сельскохозяйственных филиалах объединения составил 177,2 т, что на 19,7 т больше чем за отчетный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, реализация молока на перерабатывающие предприятия республики увеличилась на 25,8 тонн или на 18,4%. На текущую дату 89% от всего объема молока реализовано сортом «Экстра». Товарность составила 94%.

Среднесуточный удой на корову в среднем составил 21,7 кг молока, что на 2,1 кг больше чем в прошлом году. Самые высокие показатели в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» и СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз»: 25 кг и 23,8 кг молока соответственно.