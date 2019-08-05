ЭКОНОМИКА РБ

ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ВОСТОК» ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ ДО 9 АВГУСТА

16:51 05.08.2019 Выход №4-1 станции метро «Восток» (в сторону ТЦ «Счастье») с 5 по 9 августа будет полностью закрыт. Как сообщил Минский метрополитен, на участке проводятся ремонтные работы.