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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ВОСТОК» ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ ДО 9 АВГУСТА
16:51 05.08.2019
Выход №4-1 станции метро «Восток» (в сторону ТЦ «Счастье») с 5 по 9 августа будет полностью закрыт.
Как сообщил Минский метрополитен, на участке проводятся ремонтные работы.
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