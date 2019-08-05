ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 7 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

15:33 05.08.2019 Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Валерий Лобацевич проведет 7 августа прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-60.