Совет министров считает создание вертикальных интегрированных структур в АПК обоснованным. Это подтвердила рабочая поездка премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Глубокский район Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководитель правительства ознакомился с новым цехом по производству сухой сыворотки в УП «Глубокский молочно-консервный комбинат», в котором сыворотка из нескольких предприятий Витебской области перерабатывается в продукцию, пользующуюся устойчивым спросом белорусских и зарубежных предприятий пищевой промышленности.

Совместно с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, руководством Минсельхозпрода, ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», директорами перерабатывающих предприятий глубокской интегрированной структуры, созданной в соответствии с указом №320 от 25 августа 2016 года «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области», проанализированы результаты работы и перспективы развития этой интегрированной структуры. Особое внимание уделено увеличению экспортных поставок и выходу на новые внешние рынки, повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

В сельскохозяйственном унитарном предприятии «Мнюто», входящем в глубокскую интегрированную структуру, рассмотрены результаты его деятельности, прогнозы до конца года, ход уборочной. Обсуждены перспективы выращивания в условиях Витебской области гибридной ржи, показавшей высокую урожайность в УП «Мнюто» в непростых погодных условиях нынешнего года.