РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 7 августа в Пинске семинар на тему «Налоги-2019: актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году; будут обсуждаться налог на прибыль в 2019 году и состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения.

Кроме того, участники семинара рассмотрят вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки.

Пойдет также речь об исчислении и оплате подоходного налога физлицами в 2019 году.