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ЭКОНОМИКА РБ
ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ 7 АВГУСТА НА СЕМИНАРЕ В ПИНСКЕ
13:34 05.08.2019
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 7 августа в Пинске семинар на тему «Налоги-2019: актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году; будут обсуждаться налог на прибыль в 2019 году и состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения.
Кроме того, участники семинара рассмотрят вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки.
Пойдет также речь об исчислении и оплате подоходного налога физлицами в 2019 году.
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