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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ОЗИМОГО РАПСА
13:10 05.08.2019

Сельскохозяйственные филиалы газоснабжающих организаций Министерства энергетики завершили уборку озимого рапса. В настоящее время активно ведется уборка зерновых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, озимый рапс убран на площади 1,7 тыс. гектара. Валовый сбор составил 5,3 тысячи тонн при урожайности 31,9 ц/га. Наибольшую урожайность получили в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» — 49,4 ц/га при общем намолоте 1,5 тыс. тонн.

На 2 августа 2019 года площадь зерновых колосовых, подлежащих уборке, составляет 7,2 тыс. га, убрано 60,6% площадей, получено 19,5 тыс. тонн зерна при урожайности 44,5 ц/га. Наибольший вал зерна на текущую дату получен в СПУ «Доманово» — 4,8 тыс. тонн при урожайности 30,9 ц/га, наибольшая урожайность получена в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» — 71,2 ц/га при валовом сборе 4,3 тыс. тонн зерна.
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