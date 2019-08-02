|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ОЗИМОГО РАПСА
13:10 05.08.2019
Сельскохозяйственные филиалы газоснабжающих организаций Министерства энергетики завершили уборку озимого рапса. В настоящее время активно ведется уборка зерновых культур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, озимый рапс убран на площади 1,7 тыс. гектара. Валовый сбор составил 5,3 тысячи тонн при урожайности 31,9 ц/га. Наибольшую урожайность получили в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» — 49,4 ц/га при общем намолоте 1,5 тыс. тонн.
На 2 августа 2019 года площадь зерновых колосовых, подлежащих уборке, составляет 7,2 тыс. га, убрано 60,6% площадей, получено 19,5 тыс. тонн зерна при урожайности 44,5 ц/га. Наибольший вал зерна на текущую дату получен в СПУ «Доманово» — 4,8 тыс. тонн при урожайности 30,9 ц/га, наибольшая урожайность получена в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» — 71,2 ц/га при валовом сборе 4,3 тыс. тонн зерна.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2019
Курсы в банках
на 05.08.2019
Конвертация в банках
на 05.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте