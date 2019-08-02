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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ФИЗЛИЦА УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА 3,6%
12:37 05.08.2019

На 1 июля 2019 года в Витебской области 416 736 человек являлись плательщиками налогов, что на 4,2% больше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, за январь-июнь 2019 года от физлиц поступило 22489,4 тыс. рублей. В действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 3,6% больше.
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