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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВВОЗА ТОВАРОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ – ГТК БЕЛАРУСИ
12:00 05.08.2019

Государственный таможенный комитет разъяснил, что изменилось в правилах ввоза товаров из-за границы физическими лицами со 2 августа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, отнесение товаров, перемещаемых физлицами через таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется с применением системы управления рисками исходя из:

сведений из заявления физлица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации);

характера и количества товаров;

частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу.

К товарам для личного пользования могут быть отнесены:

плита газовая (либо электрическая) кухонная, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодка надувная, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки – в количестве не более 1 единицы, ввозимой в течение календарного года;

мобильный телефон, коляска детская, принтер, сканер, планшетный компьютер – в количестве не более 2 единиц, ввозимых в течение календарного года;

новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- , и мототранспортному средству для личного пользования, при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза – в количестве не более 4 единиц, ввозимых в течение календарного года.
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