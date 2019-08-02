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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОЙДЕТ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ
11:20 05.08.2019
Заседание Совета по развитию предпринимательства, посвященное правилам корректировки налоговых обязательств, пройдет в конце сентября – начале октября на площадке Верховного суда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете, отмена указа №488 стала практическим шагом в реализации принципов декрета №7 от 23 ноября 2017 г., а именно: презумпции добросовестности субъектов хозяйствования.
Тем не менее пресечение незаконной минимизации налоговых обязательств является сегодня международным трендом, не следовать которому открытой белорусской экономике не только нецелесообразно, но и небезопасно. Поэтому статьей 33 Налогового кодекса закреплена обязанность налогоплательщика осуществить корректировку налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога в случае установления факта неуплаты или неполной уплаты налогов.
Поскольку все многообразие жизненных ситуаций невозможно урегулировать нормами права, Совет по развитию предпринимательства планирует посвятить свое очередное заседание обсуждению практики применения новых правил корректировки налоговых обязательств контролирующими органами и судами в контексте борьбы с уклонением от уплаты налогов.
По этой причине заседание Совета будет проходить на базе Верховного суда и послужит важным этапом в подготовке постановления Пленума высшей судебной инстанции по вопросам применения налогового законодательства, обеспечивающего единообразное применение соответствующих правовых актов.
Заседание планируется с участием руководства Верховного суда, Комитета государственного контроля, Министерства по налогам и сборам, а также других государственных органов.
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