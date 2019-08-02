ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОЙДЕТ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ
11:20 05.08.2019

Заседание Совета по развитию предпринимательства, посвященное правилам корректировки налоговых обязательств, пройдет в конце сентября – начале октября на площадке Верховного суда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Совете, отмена указа №488 стала практическим шагом в реализации принципов декрета №7 от 23 ноября 2017 г., а именно: презумпции добросовестности субъектов хозяйствования.

Тем не менее пресечение незаконной минимизации налоговых обязательств является сегодня международным трендом, не следовать которому открытой белорусской экономике не только нецелесообразно, но и небезопасно. Поэтому статьей 33 Налогового кодекса закреплена обязанность налогоплательщика осуществить корректировку налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога в случае установления факта неуплаты или неполной уплаты налогов.

Поскольку все многообразие жизненных ситуаций невозможно урегулировать нормами права, Совет по развитию предпринимательства планирует посвятить свое очередное заседание обсуждению практики применения новых правил корректировки налоговых обязательств контролирующими органами и судами в контексте борьбы с уклонением от уплаты налогов.

По этой причине заседание Совета будет проходить на базе Верховного суда и послужит важным этапом в подготовке постановления Пленума высшей судебной инстанции по вопросам применения налогового законодательства, обеспечивающего единообразное применение соответствующих правовых актов.

Заседание планируется с участием руководства Верховного суда, Комитета государственного контроля, Министерства по налогам и сборам, а также других государственных органов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2019
валюта курс
EUR 2.2796
USD 2.0553
RUB 3.1743
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2796 +0.0208
USD 2.0553 +0.011
RUB 3.1743 -0.0311
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2850 2.2940
USD 2.0550 2.0600
RUB 3.1550 3.1700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 72.3000 73.9500
USD/RUB 65.0000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте