В столичном регионе предлагается для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину 19 объектов недвижимости коммунальной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, объекты расположены в Воложинском (1), Копыльском (4), Любанском (3), Молодечненском (1), Пуховичском (2), Слуцком (4), Стародорожском (2), Узденском (2) районах.

Основная цель продажи по льготной цене – возможность открыть свое дело с минимальными затратами на покупку недвижимости и направить основные средства в развитие бизнеса.

Продажа на торгах с начальной ценой в одну базовую величину имеет свои важные особенности. Необходимо выполнить основное условие: осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов. При этом покупатель имеет право сноса приобретенных объектов, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, и строительства нового объекта для развития бизнеса.

Если на объекте необходимо провести реконструкцию, то в договоре купли – продажи устанавливаются конкретные сроки ее проведения. До выполнения этих условий покупатель не может осуществлять сделки с данным имуществом.

Местным исполнительным комитетом определяются максимально возможные направления использования земельного участка, а значит и объекта. Конкретный же вид деятельности определяет сам покупатель из этих направлений.

Уже сейчас можно подать документы в комитет «Минскоблимущество» для приобретения 3-х объектов, расположенных в Воложинском и Копыльском районах, аукционные торги по которым назначены на 15 августа 2019 года.