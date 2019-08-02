В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды появится мобильная лаборатория для контроля загрязнений водоемов. Об этом говорится в постановлении Совета министров №500 от 31 июля 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Министерству финансов поручено выделить во втором полугодии 385 тыс. рублей из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, Минприроды для ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» для проведения закупки мобильной лаборатории в целях обеспечения оперативного контроля за содержанием загрязняющих веществ в водных объектах и принятия решения для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.