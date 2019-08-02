За семь месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 29 279 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 6433 юридических лица и 22 846 индивидуальных предпринимателей.

В Брестской области зарегистрировано 555 юридических лиц и 3032 индивидуальных предпринимателя; в Витебской - 450 юрлиц и 2083 ИП; в Гомельской - 449 юрлиц и 2607 ИП; в Гродненской - 367 юрлиц и 2514 ИП; в Минской области - 1031 юрлицо и 3803 ИП; в Могилевской - 413 юрлиц и 2295 ИП; в Минске - 3095 юрлиц и 6512 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 73 юридических лица.