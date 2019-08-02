На участке Сморгонской пограничной группы в Островецком районе 2 августа открыт мост через реку Вилия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, строительство моста длиной свыше 100 метров и грузоподъемностью 40 тонн совместно вели подразделения органов пограничной службы и транспортных войск Министерства обороны, в частности военнослужащие 30-й отдельной железнодорожной бригады из Слуцка.

При возведении объекта применены пролетные строения железнодорожного проезда типа НЖМ-56.

Введение в эксплуатацию моста через реку Вилия значительно повысит эффективность охраны границы на направлении строительства Белорусской АЭС, а также позволит подразделениям экономить материальные ресурсы при действиях по обстановке.

Использовать переправу для обеспечения своей деятельности смогут не только пограничники, но и различные организации и субъекты хозяйствования приграничного района.