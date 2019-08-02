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ЭКОНОМИКА РБ


НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РОСТУ СТОИМОСТИ ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ ДЛЯ БЕЛАРУСИ И ОГРАНИЧЕНИЮ ДОСТУПА К НИМ – BEROC
18:06 02.08.2019

Сохранение неопределенности в отношениях с Россией может привести к росту стоимости внешних займов для Беларуси и ограничению доступа к таким займам. Об этом говорится в «Белорусском экономическом обзоре, 1 квартал 2019», подготовленном Центром экономических исследований BEROC.

Как отмечается в обзоре, по прошествии полугода с начала старта широкомасштабного экономического давления России на Беларусь, каких-либо политических договоренностей ни по одному из чувствительных для Беларуси вопросов достигнуто не было. В «подвешенном» остаются вопросы налогового маневра, активного задействования Россией нетарифных барьеров для белорусской продукции, предоставления Беларуси кредитов от России и ЕАБР (на USD 600 млн и USD 200 млн соответственно). Вероятно, проблемным остается также вопрос о конечной стоимости АЭС. Наконец, на повестке дня начал выкристаллизовываться вопрос о цене на газ для Беларуси с 2020 г.

«В непрозрачном перечне политических задач, которые хочет решить Россия через системное экономическое давление, важной, как минимум промежуточной задачей, видится минимизация «субсидий» Беларуси. Это соответствует политическому дискурсу России, в рамках которого последняя якобы субсидирует Беларусь», - говорится в обзоре.

Белорусская сторона пока в своих действиях исходит из того, что через ограниченные политические уступки она сможет сохранить текущий формат экономических отношений. При этом Беларусь рассчитывает на то, что экономическое бремя от давления России окажется непродолжительным и его можно будет купировать «косметическими» мерами экономической политики. В текущем году это действительно так: бремя последствий нефтяного маневра распределено между бюджетом (по итогам года выпадающие доходы составят до 0,5% от ВВП) и НПЗ (снижаются их объемы производства и рентабельность) и не является критической угрозой для экономики. «Замороженные» кредиты России в этом году власти намерены заместить китайскими заимствованиями.

Однако уже сегодня «подвешенное» состояние отношений с Россией начинает негативно влиять на перспективы долгосрочного роста. Во-первых, оно становится фоном для ухудшения ожиданий домашних хозяйств и фирм. Помимо негативного влияния на потребление и инвестиции, это также может привести к неблагоприятным изменениям в поведении экономических агентов на финансовом рынке, считают в BEROC.

Во-вторых, сложившаяся неопределенность вызывает все больше беспокойства у зарубежных кредиторов и рейтинговых агентств, которые рассматривают «особые» отношения с Россией как важный фактор кредитоспособности Беларуси.

«Поэтому сохранение неопределенности может привести к росту стоимости внешних займов для Беларуси и ограничению доступа к таким займам. Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, требует разработки системного и публичного ответа, демонстрирующего, как Беларусь может адаптировать экономику к новому формату отношений с Россией. Ключевыми составляющими этого ответа видятся: трансформация роли и места нефтеперерабатывающей отрасли в экономике страны, а также пути обеспечения фискальной стабильности и устойчивости госдолга в новых условиях», - отмечается в обзоре BEROC.
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