Вслед за столичным рынком жилья стабилизация пришла и на региональные.

Как сообщает информационно-аналитический центр Realt.by, совокупное количество сделок купли-продажи квартир в Беларуси сократилось во II квартале на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что в годовом выражении спрос на квартиры падает уже 4 квартала подряд. До этого непрерывный рост продолжался на протяжении 2,5 лет.

Любопытно, что сделок с квартирами стало меньше на фоне роста выдачи кредитов. Так, по итогам первого полугодия задолженность по кредитам, выданным на строительство и покупку жилья, во всех областях, кроме Минска. росла быстрее, чем в прошлом году. Причем в Гродненской и Гомельской областях объем кредитования физических лиц оказался на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как объяснить данное расхождение? Большая часть кредитных денег могла уйти на рынок новостроек либо в структуре финансирования стремительно сокращается доля личных сбережений, на смену которым пришли кредиты.

Среди областных центров самое ощутимое падение числа сделок произошло в Гродно (-25%) и Гомеле (-12%), на 6% сократился спрос на квартиры в Витебске 6%. В Бресте активность осталась на уровне прошлого года, а Могилев стал единственным городом в стране, где зафиксирован небольшой рост спроса (+7%).

Среди других крупных городов Беларуси ощутимое падение покупательской активности отмечено в Солигорске (-15%), Полоцке (-26%) и Борисове (-36%). Примечательно, что на 17% сократился спрос на квартиры в малых городах Минской области, львиная доля сделок в которой приходится на пристоличный регион.

Традиционно наибольшей популярностью у региональных покупателей пользовались 2-комнатные квартиры. Максимальная доля «двушек» среди всех проданных квартир была зафиксирована в Лиде (50%), Гродно и Мозыре (в обоих случаях 46%). Также следует выделить Пинск и Молодечно, где каждая третья сделка совершалась с 3-комнатными квартирами.

Самая дорогая квартира, проданная во II квартале в регионах, находится в Гродно. Это 4-комнатная квартира, за которую покупатель отдал 130 тысяч долларов. Вторую сделку «за 100 тысяч» провели в Могилеве, и на этом всё. Для сравнения — в одном только Минском районе свыше 100 тысяч долларов во II квартале заплатили за 49 квартир.

Сильнее всего за последний год подорожала жилая недвижимость в Бресте (+9%). Такими темпами город над Бугом вскоре станет вторым по дороговизне жилья после Минска, обойдя Солигорск. Рост цен в других областных центрах составил 3−5%. Среди крупных городов страны выделяются Лида, Молодечно, Бобруйск и Пинск, где за последний год квартиры подешевели на 2−4%.

Несмотря на то, что активность покупателей не дотягивает до прошлогоднего уровня, положительная динамика цен наблюдается в большинстве городов страны. Во II квартале 2019 года рост цен был отмечен у 11 региональных центров, снижение — у 6. Среди областных центров небольшой «минус» был зафиксирован только в Гомеле.