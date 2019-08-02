По итогам работы за 1 полугодие 2019 года налоговыми инспекциями Могилевской области направлено 2157 налоговых уведомлений, из них: 1762 – в адрес организаций, 395 – индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по результатам исполнения направленных уведомлений субъектами хозяйствования представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 16 млн руб., в том числе: организациями – 15,4 млн руб. и 0,6 млн руб. – индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, на 6,9 млн руб. уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость.

Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись завышение размера налоговых вычетов по НДС и неправомерное применение налоговых льгот.