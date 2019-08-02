Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Слонимского района уголовное дело по обвинению главного специалиста по кредитованию физических лиц одного из РКЦ Слонима в мошенничестве по ч.4 ст.209 и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, обвиняемой инкриминированы 72 эпизода противоправных действий в отношении имущества граждан и банковских учреждений стоимостью более 540 тыс. рублей.

Установлено, что она с января 2014 года по октябрь 2018 года, используя доверительные отношения с потерпевшими, просила их одолжить ей деньги под различными вымышленными предлогами. Распоряжаясь полученными средствами по своему усмотрению, она изначально не намеревалась их возвращать.

В апреле 2017 года при обращении одной из знакомых клиенток в банк, чтобы закрыть кредитный договор, обвиняемая лишь для вида обработала такое заявление последней. Необходимые документы по закрытию договора и возврату банковской платежной карты обвиняемая не оформила. В дальнейшем при помощи карты обманутой клиентки она снимала наличные деньги, оплачивала товары и услуги. С декабря 2017 года по июнь 2018 года она похитила таким образом принадлежавшие банку более 6 тыс. рублей.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемой.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.

Причиненный ущерб никому из потерпевших обвиняемая не возместила.

Ранее примененную к ней меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.