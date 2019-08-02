ВВП во втором полугодии вырастет на 1,7-2,7%, а по итогам года на 1,5-2%. Об этом говорится в «Белорусском экономическом обзоре, 1 квартал 2019», подготовленном Центром экономических исследований BEROC.

В 1 квартале 2019 г. рост выпуска ускорился. Причем это ускорение произошло, несмотря на сохранение трений с Россией, что сковывало возможности роста выпуска, обусловливая снижение объемов переработки и экспорта нефтепродуктов. С этой позиции результаты 1 квартала создали почву для оптимизма, предполагающего, что фаза замедления роста (начавшаяся во втором полугодии 2017 г.) завершилась, а впоследствии экономика перейдет к новому витку ускорения роста. Такая диспозиция качественно согласуется и с правительственным сценарием, который предполагает нарастание экономической активности на протяжении года (но количественно этот сценарий – рост около 6% во втором полугодии и 4% по итогам года – даже при самых оптимистичных предпосылках, по-прежнему видится нереалистичным).

Вместе с тем ряд тенденций заставляет усомниться в естественности, а главное в силе и устойчивости тренда к ускорению роста. Рост ВВП в последние два года имел несбалансированный характер, будучи чрезмерно зависимым от потребления домашних хозяйств. Новый виток роста реальных доходов, а также высокие темпы розничного кредитования на рубеже 2018-2019 гг. сохранили потребительский оптимизм, что поддержало рост потребительского спроса в 1 квартале 2019 г.

Однако опережающий рост издержек на труд – без адекватной подпитки в производительности – все в большей мере становится барьером для ценовой конкурентоспособности фирм, обусловливая ухудшение их финансового положения. При таком статус-кво перспективы дальнейшего роста зарплат существенно ослабевают. На этом фоне наиболее вероятно будут ослабевать и потребительские настроения, обусловливая замедления спроса.

Еще одной болевой точкой для перспектив будущего роста является слабое финансовое положение фирм. В 1 квартале 2019 г. вопреки фону растущего ВВП по многим индикаторам оно даже ухудшалось. Одним из инструментов его нормализации видится ограничение инвестиционной активности. Признаки распространения такого поведения фирм стали прослеживаться уже в 1 квартале, хотя по итогам квартала инвестиции выросли и внесли существенный вклад в рост, в разрезе отраслей и отдельных месяцев они демонстрировали неустойчивую и скачкообразную динамику.

Таким образом, в целом картина 1 квартала видится не полноценным началом фазы ускорения роста, а фальстартом в экономической экспансии, сопряженным со сбоем в плавности и естественности динамики бизнес-цикла. Это подтверждают и предварительные данные 2 квартала, свидетельствующем об «откате» и замедлении роста.

«Такой «сбой» бизнес-цикла видится новой угрозой для будущей динамики ВВП, поскольку он может задать дополнительный негативный импульс экономическим настроениям и экономической активности. Вместе с тем, пока сценарий ускорения роста во втором полугодии – но не бурного, а мягкого и постепенного – все же видится более вероятным. В рамках такого сценария в зависимости от интенсивности «директивных» инвестиций (АЭС и др.) ВВП во втором полугодии вырастет на 1,7-2,7%, а по итогам года на 1,5-2%», - говорится в обзоре.