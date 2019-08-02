В соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и АО «Узагротехсаноатхолдинг», подписанным 30 июля в ходе пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, белорусское предприятие поставит в Узбекистан до тысячи машин для дальнейшей передачи местным аграриям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Бобруйскагромаш», положениями подписанного документа были определены основные направления сотрудничества на 2019 и последующие годы.

В частности, для достижения намеченного объема поставок до 1000 единиц техники, стороны сформируют перечень наиболее перспективной номенклатуры машин для работы на узбекском рынке, а также определят возможность ее совместного производства на мощностях предприятий, входящих в АО «Узагротехсаноатхолдинг». С целью обеспечения взаимной заинтересованности в успешном развитии данного проекта стороны наметили до конца 2021 года довести уровень локализации сборочного производства по согласованной номенклатуре до 50%. Также для обеспечения производства техники в соответствии с требованиями ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и ее гарантийного и сервисного обслуживания белорусская компания будет обучать ежегодно до 100 специалистов АО «Узагротехсаноатхолдинг».

АО «Узагротехсаноатхолдинг» является национальной холдинговой компанией Узбекистана и занимается производством широкого спектра сельхоз техники и оборудования. В своем управлении холдинг имеет 6 заводов по производству различных типов оборудований и техники сельхоз назначения (АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники», АО «Агрегатный завод», АО «Технолог», АО «БМКБ Агромаш», АО «Ургенчкорммаш»). ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» сотрудничает с АО «Узагротехсаноатхолдинг» с 2017 года, когда на базе АО «Ургенчкоммаш» было организовано совместное предприятие СП ООО «УзБелАгромаш». За прошедшее время на СП ООО «УзБелАгромаш» было освоено производство дисковых косилок КДН-210, самосвальных тракторных прицепов 2ПТС-6-1 и кормораздатчиков РСК-12. За период своей работы данное совместное предприятие произвело более 100 единиц сельскохозяйственной техники, которая была поставлена предприятиям АПК и фермерам Узбекистана.