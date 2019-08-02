ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВКУ ДО ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ В УЗБЕКИСТАН
15:37 02.08.2019

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и АО «Узагротехсаноатхолдинг», подписанным 30 июля в ходе пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, белорусское предприятие поставит в Узбекистан до тысячи машин для дальнейшей передачи местным аграриям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Бобруйскагромаш», положениями подписанного документа были определены основные направления сотрудничества на 2019 и последующие годы.

В частности, для достижения намеченного объема поставок до 1000 единиц техники, стороны сформируют перечень наиболее перспективной номенклатуры машин для работы на узбекском рынке, а также определят возможность ее совместного производства на мощностях предприятий, входящих в АО «Узагротехсаноатхолдинг». С целью обеспечения взаимной заинтересованности в успешном развитии данного проекта стороны наметили до конца 2021 года довести уровень локализации сборочного производства по согласованной номенклатуре до 50%. Также для обеспечения производства техники в соответствии с требованиями ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и ее гарантийного и сервисного обслуживания белорусская компания будет обучать ежегодно до 100 специалистов АО «Узагротехсаноатхолдинг».

АО «Узагротехсаноатхолдинг» является национальной холдинговой компанией Узбекистана и занимается производством широкого спектра сельхоз техники и оборудования. В своем управлении холдинг имеет 6 заводов по производству различных типов оборудований и техники сельхоз назначения (АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники», АО «Агрегатный завод», АО «Технолог», АО «БМКБ Агромаш», АО «Ургенчкорммаш»). ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» сотрудничает с АО «Узагротехсаноатхолдинг» с 2017 года, когда на базе АО «Ургенчкоммаш» было организовано совместное предприятие СП ООО «УзБелАгромаш». За прошедшее время на СП ООО «УзБелАгромаш» было освоено производство дисковых косилок КДН-210, самосвальных тракторных прицепов 2ПТС-6-1 и кормораздатчиков РСК-12. За период своей работы данное совместное предприятие произвело более 100 единиц сельскохозяйственной техники, которая была поставлена предприятиям АПК и фермерам Узбекистана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2019
валюта курс
EUR 2.2796
USD 2.0553
RUB 3.1743
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2796 +0.0208
USD 2.0553 +0.011
RUB 3.1743 -0.0311
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2770 2.2850
USD 2.0540 2.0590
RUB 3.1700 3.1830
подробнее

Конвертация в банках
на 02.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1130
EUR/RUB 71.8000 72.0000
USD/RUB 64.7000 64.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте