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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛА В 2,2 РАЗА
15:09 02.08.2019
Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» за первое полугодие текущего года составила свыше 188 млн рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Как сообщает сайт СЭЗ, рост чистой прибыли отмечен во всех районах Гродненской области, где расположены индустриальные площадки СЭЗ. Лучшие показатели продемонстрировали резиденты СЭЗ в Лидском, Сморгонском, Свислочском районах.
Достигнуть высоких показателей стало возможным в том числе за счет роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг собственного производства. За январь-июнь 2019 года она составила 1,4 млн рублей, что на 22% больше показателя прошлого года. При этом 70% от общего объема выручки составил экспорт.
Напомним, по итогам первого квартала текущего года экспорт резидентов вырос на 26%, производство - на 27%.
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