Александр Лукашенко 2 августа проводит с руководством Совета министров совещание, на котором обсуждаются накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны.

"У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения, - сказал Лукашенко. - Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений".

Как сообщает пресс-служба президента, темы, которые будут обсуждаться, касаются финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности.

"По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям, проектам законов я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы, - пояснил Александр Лукашенко. - Очень важно услышать и альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому я пригласил на это традиционное совещание по экономическим вопросам с правительством и высших должностных лиц, руководителей силовых структур, тех ведомств, чьи интересы затрагивают рассматриваемые вопросы".