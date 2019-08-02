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ЭКОНОМИКА РБ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ВОЙДЕТ В СОСТАВ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»
13:59 02.08.2019
Акционеры ОАО «Савушкин продукт» на общем собрании 31 июля все-таки приняли решение о реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО «Березовский сыродельный комбинат».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, акционеры, не принявшие участие в собрании или голосовавшие против принятия решения о реорганизации, вправе требовать выкупа акций обществом. Цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 6 рублей за одну акцию.
Акционерам, желающим продать акции обществу, необходимо обратиться в 30-дневный срок с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшим возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
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