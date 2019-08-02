Группа компаний «Серволюкс» открыла новый высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс «Юнимит».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проект реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках инвестиционного договора с Беларусью. Сумма инвестиций по договору превысила 24 млн долларов.

Новый завод построен на месте старого убойного цеха Смолевичской бройлерной птицефабрики. Площадь производственного здания — 10 тысяч кв. м. Сегодня на новом производстве занято около 150 человек, а при выходе на проектную мощность численность возрастет до 240-250 человек.

Объект оснащен новейшим оборудованием в области производства продуктов питания, внедрены современные технологии, соответствующие всем международным требованиям и стандартам, что позволит выпускаемой продукции быть конкурентоспособной как на рынке Беларуси, так и за ее пределами.

На предприятии установлена ERP-система от CSB-System — интеграция производства и всех окружающих его операций: от входа сырья до доставки потребителю. Система контроля качества на каждом этапе производства и автоматизация процессов, при минимальном участии человека, обеспечивает тотальный контроль продукции и соответствие международным нормам биобезопасности.

Первый цех по производству полуфабрикатов был запущен в мае 2019 г. На сегодня линия загружена на 70%. Следующий этап – запуск линии по производству готовых изделий.

Продукты, выпускаемые на данном заводе, требуют формирования новой рыночной ниши. Потребительские запросы смещаются от сырых продуктов в сторону полуготовых изделий. Проект создан в соответствии с динамичными трендами потребительского рынка: урбанизацией, ростом занятости населения, самореализацией.

Запуск нового производства позволит расширить ассортимент продукции и диверсифицировать экспорт, увеличив поставки в страны ЕврАзЭС и дальнего зарубежья.