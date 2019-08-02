За I полугодие 2019 г. налоговые органы Беларуси провели 6730 проверок плательщиков (без учета находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности) на момент назначения проверки), в том числе 1561 проверку субъектов хозяйствования и 5169 проверок физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, количество проверок по сравнению с I полугодием 2018 г. уменьшилось на 10556, или на 61,1%, в том числе субъектов хозяйствования – на 6370, или на 80,3%, физлиц – на 4186, или на 44,7%.

Количество выборочных проверок действующих субъектов хозяйствования сократилось по сравнению с I полугодием 2018 г. на 34, или на 14,4%, и составило 202 проверки, внеплановых (без учета внеплановых тематических оперативных) – на 99, или на 32,9%, и составило 202 проверки, внеплановых тематических оперативных – на 273, или на 69,5%, и составило 120 проверок.

По результатам проверок предъявлено к уплате 81 млн рублей, что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года составило 137,2%, в том числе субъектам хозяйствования – 72 млн рублей (139,1%), физлицам – 9 млн рублей (123,7%).

В ходе проведения проверок предотвращен необоснованный зачет (возврат) НДС, который позволил оставить в распоряжении бюджета 19,1 млн рублей (с учетом проверок плательщиков, находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности) на момент назначения проверки), что в сопоставимых ценах в 2,8 раза превышает уровень соответствующего периода 2018 года.

За I полугодие 2019 г. по результатам проведенного налоговыми органами камерального контроля сумма налогов, подлежащая доплате согласно представленным налоговым декларациям (расчетам) по направленным налоговыми органами уведомлениям составила 124,6 млн рублей, из них по результатам камерального контроля с использованием функционала АИС «Учет счетов-фактур» – 60,6 млн рублей, иных информационных ресурсов – 51,7 млн рублей.

Кроме того, по результатам камерального контроля предотвращен необоснованный возврат (зачет) сумм НДС в размере 56 млн рублей.

За I полугодие 2019 г. налоговыми органами проведен мониторинг в отношении 1063 субъектов хозяйствования, нарушения (недостатки) установлены в 837 случаях.

В ходе проверок выявлено 278 случаев незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Арестовано ТМЦ, дохода, полученного от незаконного бизнеса, на 1,4 млн рублей. В доход государства обращено ТМЦ и дохода на 0,9 млн рублей (рост в 1,7 раза).

Предупреждения об осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации вынесены 453 физлицам, предъявлено к уплате единого налога в размере 17 тыс. рублей.

Кроме того, предъявлено к оплате 27,7 тыс. рублей единого налога 428 физлицам, не оплатившим за деятельность по заявительному принципу.

В сфере производства и оборота подакцизной продукции по результатам контрольных мероприятий из теневого оборота изъято и арестовано подакцизной продукции и денег, выручки, дохода по предварительной оценке на 241,1 тыс. рублей.

За нарушения в сфере производства и оборота подакцизной продукции к административной ответственности судебными и налоговыми органами привлечено 136 лиц (101,5% к показателю I полугодия 2018 г.) на 192,7 тыс. рублей.

В целом по результатам контрольных мероприятий обеспечено поступление в бюджет 187,2 млн рублей, в том числе за счет проведения камерального контроля – 124,6 млн рублей (66,6% от общей суммы), взыскания по результатам проверок – 43,3 млн рублей (23,1%), предотвращения необоснованного возврата НДС –19,1 млн рублей (10,2%).

На 1 июля 2019 г. специальные разрешения (лицензии) на деятельность в сфере игорного бизнеса выданы 105 юридическим лицам, из них деятельность фактически осуществлялась 94 лицензиатами. Функционировало 346 игорных заведений, в том числе 24 казино, 182 зала игровых автоматов и 177 букмекерских контор.

Зарегистрирован 6551 объект налогообложения налогом на игорный бизнес, что на 233 единицы меньше, чем по состоянию на 1 июля 2018 г., в том числе 155 игровых стола, 6 210 игровых автоматов, 186 касс букмекерских контор.

За нарушения в сфере игорного бизнеса к административной ответственности налоговыми органами привлечено 28 уполномоченных лиц организаторов азартных игр на сумму 1,8 тыс. рублей.