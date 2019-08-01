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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИБЫЛЬ ОАО «МАЗ» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛА ПОЧТИ 2,8 МЛН РУБЛЕЙ
12:07 02.08.2019
ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» за 1-е полугодие 2019 г. получило 2796 тыс. рублей чистой прибыли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за этот период рентабельность продаж составила 4,6%, снижение уровня затрат на производство продукции составило -5,7%.
Среднемесячная заработная плата по предприятию достигла 1113,9 рубля.
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