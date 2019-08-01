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ЭКОНОМИКА РБ


НА БЮДЖЕТ В БГПУ ЗАЧИСЛЕНО БОЛЕЕ 1,1 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
11:12 02.08.2019

В Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка прошло зачисление на дневную и заочную бюджетные формы получения высшего образования, куда зачислено 1125 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГПУ, на четверти специальностей дневной формы обучения зачислены медалисты и обладатели дипломов ссузов с отличием (в БГПУ поступили более 150 человек), выпускники педклассов (свыше 210, более 130 из них воспользовались правом поступления без экзаменов по результатам собеседования; средний балл аттестата у выпускников педклассов – 8,9). Студентами ведущего педагогического вуза стали свыше 120 выпускников гимназий и лицеев.

Кроме того, в БГПУ зачислены более 100 спортсменов высокого уровня: мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники.

Рост проходных баллов наблюдается почти по всем специальностям (максимальный рост – 115 пунктов). Средний конкурс по университету составил более двух человек на место.

Так, самые высокие проходные баллы на дневной бюджет – на специальностях «Изобразительное искусство и компьютерная графика» – 322, «Логопедия» – 314, «Русский язык и литература» – 306, «Психология» – 305, «Практическая психология» – 304. По большинству специальностей заочного отделения проходные баллы превышают 200.

На факультете физического воспитания будут учиться порядка 65% парней, на историческом факультете – около 50%, на физико-математическом более 40%.
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