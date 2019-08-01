ОАО «БЕЛАЗ» поставит подземную технику в Узбекистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, шахтный самосвал МоАЗ-65010 отправится к потребителю прямо с выставки I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проходившего 29-30 июля в Минске, где эта машина была представлена деловому миру двух стран.

Шахтные самосвалы МоАЗ-65010 и погрузочно-доставочная машина МоАЗ–4035 входят в состав партии подземной техники производства ОАО «БЕЛАЗ», которая будет отгружена в Узбекистан в ближайшее время. Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината, давнего партнера БЕЛАЗа.

Подземная техника БЕЛАЗа предназначена для обеспечения технологического цикла добычи полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и в других стесненных условиях и уже задействована на горнодобывающих предприятиях России, Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ.