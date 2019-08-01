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ЭКОНОМИКА РБ
ГИБРИДНЫЙ АВТОБУС «БЕЛКОММУНМАША» ОБКАТЫВАЕТСЯ В СЛУЦКЕ
10:34 02.08.2019
Гибридный городской автобус производства «Белкоммунмаш» передан в опытную эксплуатацию филиалу «Автобусный парк №2» Слуцка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белкоммунмаш», в течение трех месяцев новая техника будет курсировать по маршруту №6 городского общественного транспорта. Планируется, что после трех месяцев испытаний автобус останется в Слуцком автопарке.
Автобус оснащен пневмоподвеской, розетками с USB-разъемами, кондиционером, внутри работают камеры видеонаблюдения. Экономичность новой техники по сравнению с аналогичными дизельными автобусами «Белкоммунмаша» достигает 35%.
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