Гибридный городской автобус производства «Белкоммунмаш» передан в опытную эксплуатацию филиалу «Автобусный парк №2» Слуцка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белкоммунмаш», в течение трех месяцев новая техника будет курсировать по маршруту №6 городского общественного транспорта. Планируется, что после трех месяцев испытаний автобус останется в Слуцком автопарке.

Автобус оснащен пневмоподвеской, розетками с USB-разъемами, кондиционером, внутри работают камеры видеонаблюдения. Экономичность новой техники по сравнению с аналогичными дизельными автобусами «Белкоммунмаша» достигает 35%.