В учреждения здравоохранения Беларуси прибыли на первые рабочие места молодые специалисты – выпускники вузов и колледжей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, у 5573 специалистов (2965 – врачей-специалистов и 2608 врачей-интернов) 1 августа прошел первый рабочий день.

По оперативным данным (в разрезе регионов), в организации здравоохранения прибыли: в Минск – 1368, Минскую область – 805, Могилевскую область – 685, Витебскую область – 575, Гродненскую область – 486, Гомельскую область – 765, Брестскую область – 672, организации здравоохранения республиканского подчинения и др. – 217 Беларуси врачей-специалистов и врачей-интернов.

В 2019 году получили распределение на первые рабочие места 3686 выпускников медицинских колледжей. Из них за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов – 2714, в том числе на условиях целевой подготовки – 1190, за счет средств физических и юридических лиц (на платной основе) – 972. По оперативным данным (в разрезе регионов) на первые рабочие места прибыли: в Минск – 858 выпускников, Минскую область – 620, Могилевскую область – 326, Витебскую область – 265, Гродненскую область – 468, Гомельскую область – 568, Брестскую область – 502, организации здравоохранения республиканского подчинения – 50, иные ведомства – 29.

Минздравом продолжается планомерная работа по внедрению в первичном звене врача общей практики. Планируется внесение изменений в программы подготовки врачей общей практики в субординатуре, интернатуре и образовательных программ дополнительного образования в части расширения компетенций и усиления подготовки врачей общей практики по функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике и др., с учетом установленных Минздравом требований к их компетенциям. Также, Минздравом разрабатывается новая концепция развития медицинского, фармацевтического образования в Беларуси на 2020-2025 годы.

В настоящее время в отрасли работает 308425 работников, в том числе медработников, из них 85,2% женщин. Численность работников, имеющих высшее медицинское образование, составляет 52717, имеющих среднее специальное образование – 115312. За последние пять лет рост численности врачей-специалистов составил 8,8%, рост специалистов со средним специальным образованием 4,2%.