ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УСТАНОВИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

09:17 02.08.2019 Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 августа 2019 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 89,10 рубля, серебро – 1,03 рубля; платина – 54,47 рубля; палладий – 95,29 рубля; родий – 218,74 рубля; рутений – 15,90 рубля; иридий – 92,58 рубля, осмий – 24,94 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.