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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УСТАНОВИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
09:17 02.08.2019
Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 августа 2019 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 89,10 рубля, серебро – 1,03 рубля; платина – 54,47 рубля; палладий – 95,29 рубля; родий – 218,74 рубля; рутений – 15,90 рубля; иридий – 92,58 рубля, осмий – 24,94 рубля.
Цены приведены за 1 грамм металла.
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