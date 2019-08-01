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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ИП УВЕЛИЧИЛИ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ НА 10%
18:13 01.08.2019
На 1 июля 2019 г. на учете в налоговых органах Могилевской области состояло 24129 индивидуальных предпринимателей, что больше аналогичного периода прошлого года на 1230 предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в бюджет области от данной категории налогоплательщиков поступило 25,8 млн рублей, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 109,8%.
Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 10,6 млн рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 4,6 млн рублей, по налогу на добавленную стоимость – 4,9 млн рублей, в том числе по НДС на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 3,1 млн рублей. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 4,3 млн рублей.
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