ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КЕНИИ

18:07 01.08.2019 Национальная экспозиция Беларуси открылась на Международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FOODAGRO, которая проходит 1-3 августа в Найроби (Кения). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, свою продукцию в рамках Национальной экспозиции представили ведущие белорусские предприятия: концерн «Белгоспищепром», ОАО Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», ОАО Гомсельмаш, ОАО МТЗ, ОАО МАЗ, ОАО Бобруйскагромаш, ОАО Лидахлебопродукт, УП Сморгонский комбинат хлебопродуктов. Предполагается, что участие Беларуси в выставке будет способствовать продвижению на кенийский рынок белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продовольствия, сельскохозяйственной продукции, а также станет стартовой площадкой для выхода белорусских предприятий в страны КОМЕСА (интеграционное объединение Восточной и Южной Африки). Организатором Национальной экспозиции нашей страны выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.