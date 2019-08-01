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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КЕНИИ
18:07 01.08.2019
Национальная экспозиция Беларуси открылась на Международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FOODAGRO, которая проходит 1-3 августа в Найроби (Кения).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, свою продукцию в рамках Национальной экспозиции представили ведущие белорусские предприятия: концерн «Белгоспищепром», ОАО Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», ОАО Гомсельмаш, ОАО МТЗ, ОАО МАЗ, ОАО Бобруйскагромаш, ОАО Лидахлебопродукт, УП Сморгонский комбинат хлебопродуктов.
Предполагается, что участие Беларуси в выставке будет способствовать продвижению на кенийский рынок белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продовольствия, сельскохозяйственной продукции, а также станет стартовой площадкой для выхода белорусских предприятий в страны КОМЕСА (интеграционное объединение Восточной и Южной Африки).
Организатором Национальной экспозиции нашей страны выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
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