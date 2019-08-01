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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО КВ. МЕТРА ЖИЛЬЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛА 880 РУБЛЕЙ
17:36 01.08.2019

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования в целом по республике за январь-июнь 2019 года составила 1053 руб., с использованием государственной поддержки – 880 руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, за шесть месяцев в Беларуси построено 1705013 кв. м жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 635741 кв. м, в том числе 439052 кв. м для осуществляющих строительство с использованием государственной поддержки. Для многодетных семей построено 3049 квартир.

Кроме того, за 6 месяцев текущего года возведено 465 квартир социального пользования и введено в эксплуатацию 714 арендных квартир.

По данным на 26 июля, с начала текущего года сумма открытых кредитных линий по указу №240 от 04.07.2017 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» составила 421011,26 тыс. руб. В 2019 году вводу в эксплуатацию подлежат 304 дома, строящихся по указу №240. Из них 83 уже введены, еще 182 дома находятся в стадии строительства.

Всего в 2019 году белорусские строители планируют возвести 4 млн кв. м жилья, из них с господдержкой – 1060 тыс. кв. м. Для многодетных семей в 2019 году построят 960 тыс. кв. м жилья.
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