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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОСЛИ НА 33%
15:44 01.08.2019
По оперативным данным, за январь-июль 2019 года в доход консолидированного бюджета от плательщиков Брестской области поступило 149,3 млн рублей налога на прибыль, что в сопоставимых ценах на 32,9% больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, наибольший удельный вес поступлений налога на прибыль обеспечен плательщиками Московского района Бреста (31,2%), Барановичей (16,2%), Ленинского района Бреста (14,5%).
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