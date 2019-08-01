По оперативным данным, за январь-июль 2019 года в доход консолидированного бюджета от плательщиков Брестской области поступило 149,3 млн рублей налога на прибыль, что в сопоставимых ценах на 32,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, наибольший удельный вес поступлений налога на прибыль обеспечен плательщиками Московского района Бреста (31,2%), Барановичей (16,2%), Ленинского района Бреста (14,5%).