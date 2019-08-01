ЭКОНОМИКА РБ

НЕКОТОРЫЕ ВЫХОДЫ СТАНЦИЙ МЕТРО «НЕМИГА» И «ПАРТИЗАНСКАЯ» ЗАКРЫТЫ НА РЕМОНТ

15:13 01.08.2019 Выходы №2-1, 4-1 станции метро «Партизанская» и выхода №2-2 станции метро «Немига» закрыты в связи с ремонтом их пригласительных площадок. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минский Метрополитен», выход №2-1 (возле гостиницы «Турист») станции «Партизанская» закрыт с 1 по 9 августа, выход №4-1 (в сторону ул. Долгобродская) станции «Партизанская» - с 12 по 16 августа, выход №2-2 (в сторону ул. Немига) станции «Немига» - с 1 по 14 августа.