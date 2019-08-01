На 1 июля 2019 г. численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составила 250088 человек, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 11865 человек, или на 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 282,5 млн рублей, что в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 6,4% (удельный вес в общей сумме доходов – 2,2%).

Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), поступления которых составили 142,4 млн рублей, или 50,4% в общей сумме платежей этой категории плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 11,6%.

В разрезе видов платежей, уплачиваемых плательщиками, применяющими УСН, 86,7%, или 123,4 млн рублей, составляют поступления налога при УСН и 10,6%, или 15,1 млн рублей, – НДС, в том числе уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС – 4,8 млн рублей.

В сопоставимых ценах по отношению к соответствующему периоду прошлого года поступления по налогу при УСН увеличены на 19,1%.

От индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, в бюджет поступило 60,3 млн рублей, или 21,3% в общей сумме платежей данной категории плательщиков.

Основной объем поступлений от данных плательщиков сформирован за счет уплаты единого налога – 46,7 млн рублей (77,4% в сумме платежей от индивидуальных предпринимателей, применяющих данный режим налогообложения) и НДС, уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС, – 10,5 млн рублей (17,4%).

Сумма доплаты единого налога индивидуальными предпринимателями по итогам I полугодия 2019 г. составила 6,4 млн рублей. Удельный вес доплат в общей сумме единого налога составил 13,7%.

Индивидуальными предпринимателями, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, в бюджет уплачено 79,8 млн рублей (в том числе подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности – 46,7 млн рублей, НДС – 23,9 млн рублей), что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 16,5%.

Количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, на 1 июля 2019 г. в целом по республике составило 3046432 человека и по сравнению с 1 июля 2018 г. увеличилось на 158073 человека, или на 5,5%.

В доход бюджета от данной категории плательщиков поступило 395,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 0,2% (удельный вес в общей сумме доходов – 3%).

По заявительному принципу деятельность осуществляют 33 671 физическое лицо, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 7 713 человек, или на 29,7%.

Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 3,8 млн рублей единого налога, что в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего периода 2018 года в 1,7 раза.