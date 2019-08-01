|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИП ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ НА 6,4%
14:40 01.08.2019
На 1 июля 2019 г. численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составила 250088 человек, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 11865 человек, или на 5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 282,5 млн рублей, что в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 6,4% (удельный вес в общей сумме доходов – 2,2%).
Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), поступления которых составили 142,4 млн рублей, или 50,4% в общей сумме платежей этой категории плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 11,6%.
В разрезе видов платежей, уплачиваемых плательщиками, применяющими УСН, 86,7%, или 123,4 млн рублей, составляют поступления налога при УСН и 10,6%, или 15,1 млн рублей, – НДС, в том числе уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС – 4,8 млн рублей.
В сопоставимых ценах по отношению к соответствующему периоду прошлого года поступления по налогу при УСН увеличены на 19,1%.
От индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, в бюджет поступило 60,3 млн рублей, или 21,3% в общей сумме платежей данной категории плательщиков.
Основной объем поступлений от данных плательщиков сформирован за счет уплаты единого налога – 46,7 млн рублей (77,4% в сумме платежей от индивидуальных предпринимателей, применяющих данный режим налогообложения) и НДС, уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС, – 10,5 млн рублей (17,4%).
Сумма доплаты единого налога индивидуальными предпринимателями по итогам I полугодия 2019 г. составила 6,4 млн рублей. Удельный вес доплат в общей сумме единого налога составил 13,7%.
Индивидуальными предпринимателями, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, в бюджет уплачено 79,8 млн рублей (в том числе подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности – 46,7 млн рублей, НДС – 23,9 млн рублей), что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 16,5%.
Количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, на 1 июля 2019 г. в целом по республике составило 3046432 человека и по сравнению с 1 июля 2018 г. увеличилось на 158073 человека, или на 5,5%.
В доход бюджета от данной категории плательщиков поступило 395,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 0,2% (удельный вес в общей сумме доходов – 3%).
По заявительному принципу деятельность осуществляют 33 671 физическое лицо, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 7 713 человек, или на 29,7%.
Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 3,8 млн рублей единого налога, что в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего периода 2018 года в 1,7 раза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 01.08.2019
Курсы в банках
на 01.08.2019
Конвертация в банках
на 01.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте