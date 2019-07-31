Профицит республиканского бюджета за январь-июнь 2019 года сформирован в размере 2,0 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за полгода сложились в сумме 25,9 млрд. рублей, или 49,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 11,5 млрд. рублей, или 48,2%.

Поступление НДС составило 5,4 млрд. рублей, или 47,1% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,4 млрд. рублей, или 35,2%. Акцизы поступили в сумме 1,3 млрд. рублей, или 52,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,3 млрд. рублей, или 51,7%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,6 млрд. рублей, или 50,7% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 21,6 млн. рублей, или 51,4%, Фонд гражданской авиации – 22,2 млн. рублей, или 85,4%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей, или 75,0%. На 1 июля 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 109,2 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года составили 23,4 млрд. рублей, или 46,3% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 9,5 млрд. рублей, или 42,7%.

На общегосударственную деятельность направлено 3,6 млрд. рублей (37,8%), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд. рублей (47,0%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 7,7 млрд. рублей (47,2%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 7,5 млрд. рублей (50,9%), Фонда универсального обслуживания 2,9 млн. рублей (6,9%), Фонда гражданской авиации – 14,1 млн. рублей (54,2%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,1 млн. рублей (25,0%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года сложился в сумме 2,5 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 18,7 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 8,1 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей.